En 2024, le salon s’agrandit et devient le Paris Audio Video Show, Music DJ & Lights. L’événement de la haute-fidélité et du home-cinéma s’ouvre désormais au monde de la musique, de sa création à sa diffusion en live, invitant les visiteurs à découvrir un écosystème complet autour de la musique et de la performance scénique.

Au programme : des animations, démonstrations, spectacles et conférences pour explorer les tendances et innovations à venir. Plus de 200 exposants sont attendus, 600 marques et des milliers de produits en démonstration seront exposés sur un site composé de trois halls et totalisant plus de 12 000 m2 de surface d’exposition. Une journée dédiée aux professionnels est prévue le lundi 28 octobre.