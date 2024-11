Le groupe a partagé la scène avec le musicien chinois Jinlong Fang et le pianiste David Qu, qui ont interprété en version jazz des chansons chinoises bien connues. Pour gérer simultanément le FOH et les moniteurs, le prestataire EZPro a déployé un mélangeur Avantis Solo 64 canaux/42 bus, doté du cœur XCVI FPGA d’Allen & Heath dans un format compact. Il était associé à un boîtier de scène GX4816 offrant 48 entrées micro/ligne pour le piano, la guitare, la basse, l’accordéon, la batterie et des instruments traditionnels chinois tels que le pipa (luth chinois), le ruan, l’erhu et la flûte. Les 16 sorties alimentaient la diffusion et le monitoring.