Le plus grand stade de Suisse en RCF

Le St. Jakob Park est le premier site multifonctionnel de Suisse avec des appartements, un centre commercial, des restaurants, des grands magasins, et est également un stade de catégorie 4 de l’UEFA. En raison des exigences acoustiques élevées de l’UEFA, et de l’expérience de RCF dans plusieurs stades de la Bundesliga, la décision a été prise d’installer pour la tribune 205 boîtes line array HL 40 et 30 subwoofers HS 2200, ainsi que dix haut-parleurs HVL 15 pour la sonorisation d’angle. 330 haut-parleurs P 4228, spécialement fabriqués dans la couleur Bâle-Rouge, sont utilisés pour renforcer les zones situées sous les balcons et les passerelles. C’est signé Martin Reich, de chez audioconsulting ag ■