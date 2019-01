LE PREMIER CASQUE ADAM AUDIO EST NÉ

Le SP-5 est un casque fermé circum- aural, avec membranes 40 mm et réponse en fréquence de 8 Hz à 38 kHz. Le son est reproduit de manière précise sur la bande passante, et la sensibilité de 95 dB @1 mW par oreille permet à l’auditeur d’exploiter pleinement la plage dynamique. Avec son impédance de 70 Ω et les câbles interchangeables fournis (3 m torsadé avec jack 6,35 mm plaqué or, et 1,2 m droit avec jack 3,5 mm plaqué or), le ADAM SP-5 convient pour un usage dans n’importe quel studio ainsi qu’en mobilité. Il utilise la technologie S-LOGIC Plus, brevetée par Ultrasone, qui améliore l’analyse de la scène sonore et réduit la fatigue durant les longues sessions d’écoute. Sa masse est de 290 g. et il est doté d’un rembourrage isolant pour plus de confort. ■