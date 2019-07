LE PRINTEMPS DES VINS DE BLAYE

La ville de Blaye, située au nord de Bordeaux, abrite d’anciennes ruines d’origines pré-romaines. C’est ici qu’a lieu la fête du Printemps des vins, où les lyres asservies Chauvet Professional Rogue R3 Spot, fournies et installées par la société ALS, ont contribué à l’image de l’événement via la scène, la piste de danse et l’espace de restauration. Deux Rogue R3 spot était placés sur totem en avant de la scène, servant d’éclairage de face, tandis que les quatre projecteurs LED de 300 W ont animé le festival entre couleurs vives, gobos personnalisés et prismes à trois facettes. Grâce à la plage de zoom du projecteur (13-37°), la variation de la zone de couverture a pu créer différentes mises en lumière. ■