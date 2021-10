LE PUY DU FOU ESPAGNOL EN L-ISA

Implanté à Tolède, Puy du Fou España a été inauguré en 2019. L’ouverture, réalisée en 2021, a eu lieu avec quatre nouveaux spectacles, tous sonorisés en L-Acoustics. El ÚltimoCantar est doté d’un système L-Isa, basé sur les mêmes principes que ceux utilisés pour le parc à thèmes français. L’histoire du Cid, chevalier castillan, est ainsi sonorisée pour les 2 400 spectateurs, par 24 groupes d’A15 Wide et Focus accompagnés de 5XT de débouchage et de subs KS21. Les spectateurs sont situés sur une plateforme qui pivote pour révéler différentes scènes. Le mixage est réalisé en 24.1 et un encodeur OSC indique au processeur L-Isa la position des spectateurs pour le contrôle des 24 objets sonores de diffusion. Le spectacle A Pluma y Espada est lui aussi assuré en L-Isa. ■