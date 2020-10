LE PUY DU FOU S’ÉQUIPE EN OPTOCORE

Implanté sur 500 ha dans les Pays de la Loire, le parc disposait d’une distribution audio majoritairement analogique. Ingénieur du son résident et responsable technique, Samuel Briand a préconisé, pour cette mise à jour majeure, une plateforme Optocore. Un maillage en fibre optique monomode est ainsi utilisé pour faire circuler la multitude de signaux audio du parc aux protocoles IP Dante et AVB. Le système a été conçu par le bureau d’études interne. Pour donner une idée de l’étendue de l’installation, la Cinéscénie a nécessité à elle seule 10 km de fibre ! « Le choix de la fibre optique et de la plateforme Optocore permet de répondre tota-lement à nos besoins », souligne Samuel Briand. ■