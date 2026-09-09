Fan zone géante signée Prodjekt

Le Racing Club lensois a été créé il y a 120 ans. Professionnel en 1934 et appelé RC Lens depuis 1969, le club devient champion de France en 1998 et gagne la Coupe de la Ligue en 1999. Le 22 mai 2026, il joue la Coupe de France au Stade de France, et fait de son stade Bollaert-Delelis une fan zone géante avec animations et diffusion du match sur écrans géants.

La ferveur des supporters du RC Lens n’est pas un vain mot, les 38 000 places du stade ont été vendues en moins de trois heures. Partenaire technique du club depuis un an, c’est la société Prodjekt, dont le patron Christophe Hautecoeur est lensois, qui est responsable de la prestation qui se conclura par la parade des joueurs portant la coupe dans le stade Bollaert vers 4 h du matin.

Christophe Hautecoeur est le fondateur et dirigeant du groupe SLS.

Christophe Hautecoeur : J’ai créé SLS en 1994. C’était alors un prestataire technique, avec ses clients fidèles. Lorsqu’intervient à partir de 2008 la crise des subprimes, accompagnée d’une montée de la puissance d’Internet, l’économie change. J’élabore en 2012 une nouvelle stratégie commerciale, intégrant le web et se basant sur plusieurs marques représentant les attentes des clients. Au sein du groupe SLS, 7Rental se consacre à la location sèche, Noao à l’intégration, principalement en son et structure, livebrocker.fr devient le site de revente d’occasion et Prodjekt se focalise sur l’événementiel corporate. Aujourd’hui, le groupe SLS compte 25 salariés permanents et le même effectif en équivalent temps plein d’intermittents. Notre chiffre d’affaires se réalise pour 35 % dans les Hauts-de-France, 35 % en région parisienne, et le reste entre les stations de ski et les plages.

SLS est distributeur L-Acoustics depuis 2001, et notre parc est quasiment exclusivement équipé du matériel de la marque.

Côté lumière, je pense que disposer aujourd’hui en région d’un ensemble de références prestigieuses des grandes marques, qui ont vite fait de coûter à l’unité une dizaine de milliers d’euros, n’a pas beaucoup de sens. Nous stockons donc les équipements que nous utilisons tous les jours et allons sous-louer les grosses machines suivant les besoins.

Côté vidéo, ce soir, en plus du stade Bollaert, nous assurons la technique de trois autres sites dans des villes proches de Lens, avec grands écrans. Nous avons donc loué des compléments à un partenaire.

Nous sommes très bien dotés en structure scénique, principalement en Layher. Rien qu’en plateforme, nous avons 2 000 m2. Nous avons aussi des structures alu de chez Prolyte, ainsi que des scènes mobile couvertes jusqu’à 16 m d’ouverture, qui nous permettent de répondre à de nombreux festivals.

Concernant nos relations avec le RC Lens, nous avions été retenus il y a quelques années pour réaliser à Bollaert la technique de deux gros concerts de 17 000 places. Nous avons vraiment apprécié les équipes du stade et c’était sans doute réciproque car nous faisons partie des dix partenaires officiels du RC Lens depuis cette saison.

Nous réalisons depuis de nombreuses prestations autour d’événements du club ou de fan zones. Nous avons par exemple repéré les lieux aux alentours de plusieurs stades en France pour être en mesure d’y installer une zone de vie pour les supporters quelques heures avant le début du match, avec par exemple des engins gonflables pour accueillir les enfants. Nous équipons aussi en solutions audiovisuelles les différents événements d’entreprises qui se déroulent dans les loges du stade en semaine. J’ai une équipe formidable, dont Lucas, le chef de projet, qui pourra en dire beaucoup plus que moi sur l’organisation de cette soirée exceptionnelle.