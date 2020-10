LE RELEVÉ SPOT À L’ÉCRIN

L’Ecrin, salle de spectacles de la commune de Talant, près de Dijon (Côte-d’Or), vient de s’équiper de six projecteurs asservis de chez ETC. Le Relevé Spot a séduit Philip Blandin, régisseur général du lieu, et son équipe de pupitreurs intermittents. « Il fallait choisir un projecteur avec un beau faisceau, de manière à s’intégrer dans un parc matériel moderne et qualitatif. » Ouvert il y a un an, le lieu avait avait fait le choix des Source Four LED du même fabricant. Avec ses sept LEDs, ce projecteur traditionnel est reconnu dans le domaine du théâtre, de l’opéra et de l’événementiel. La salle a donc choisi un asservi capable de répondre à ce standard. ■