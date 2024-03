Le réseau, quèsaco ? #5

EP5 – L’interopérabilité audio

AES-67, AVB, Cobranet, Dante, Ethersound, gigaACE, Q-lan, Ravenna, Soundgrid… nombreuses sont les solutions audio en réseau disponibles sur le marché. Facilité de mise en œuvre, haut niveau d’intégration ou de supervision, les arguments marketing sont nombreux. Qu’en est-il en exploitation, et de l’interopérabilité une fois branché sur le réseau ?

Audio over Ethernet vs Audio over IP

Lorsque nous transportons de l’audio sur un câble réseau, nous avons coutume d’employer la terminologie Audio sur IP (ou AoIP pour « Audio Over IP »).

Comme nous l’avons appris dans les précédents tutos, l’IP implique une notion de routage (couche 3).

Or, beaucoup de solutions ne fonctionnent qu’au niveau local, en Ethernet (couche 2).

Nous devrions le plus souvent parler d’Audio sur Ethernet, moins flatteur.

Protocole et monopole

Un protocole définit la manière dont les équipements vont communiquer entre eux.

En audio, bon nombre d’entre eux ont été développés depuis les années 2000. Certains, à l’image de Dante (Audinate), sont devenus incontournables.

Si la plupart des technologies reposent sur des trames Ethernet, la mécanique interne varie d’une solution à l’autre.

L’interopérabilité dépendra surtout de la politique des consortiums et des fabricants.

Par ordre chronologique, cette liste présente les principaux protocoles audio réseau, et leurs domaines d’application prédominants.

Les désaccords

Vous l’aurez compris, il y a des divergences entre les protocoles, le but étant souvent de faciliter la mise en œuvre, au détriment des interconnections.

Le transport des données :

L’Audio sur Ethernet (couche 2) est privilégié dans les infrastructures autonomes, à petite échelle.

L’Audio sur IP (couche 3) s’intégrera mieux dans une infrastructure plus étendue, où les contraintes réseaux sont nombreuses. Par exemple, à l’échelle d’un bâtiment ou d’un campus.

Évidemment, qui peut le plus, peut le moins : l’AoIP fonction