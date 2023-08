Le Rex Club s’équipe en Starway

Le Rex Club a choisi douze Dino et huit Modena Starway, ainsi qu’un The Fabe Hazebase. Le technicien lumière du club a déclaré : « Le faisceau des Modena est très joli, que ce soit en zoom large ou en zoom serré. J’ai une préférence pour le zoom serré qui est très lumineux. Le côté matriçable est très cool pour créer des petits effets de tension.

Le zoom est suffisamment rapide pour créer des effets sympathiques. Concernant les Dino, ce sont également de très bonnes machines. Le vert est juste un peu clair et fonctionne moins pour une boîte de nuit. Mais à côté de ça, le zoom est suffisamment rapide. J’aime beaucoup les gobos tunnel, ovale et croix. L’installation et l’entretien des machines sont simples. »