Le RM-WAP-16 de Yamaha

Yamaha présente un point d’accès (WAP) sans-fil à 16 canaux RM-WAP-16 pour les applications de téléconférences et de renfort vocal. Il double le nombre de canaux précédemment disponibles à partir d’une seule unité, et offre une prise en charge standard pour la mise en réseau audio Dante, fournissant l’audio/contrôle et l’alimentation PoE sur un seul câble réseau. Il intègre un système de traitement du signal audio, tel que l’annulation automatique de l’écho à grande vitesse, la réduction du bruit et une déréverbération. Il utilise le standard de télécommunications numériques sans-fil (DECT) à 1,9 GHz.