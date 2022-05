Le Robe Forte au Puy du Fou

Depuis sa création en 2006, le spectacle « Mousquetaire de Richelieu » est passé par plusieurs évolutions techniques et retouches lumière, sans être réellement repensé dans son intégralité. Une nouvelle création lumière signée Maxime Chotard (responsable lumière) présente une mise à niveau de l’éclairage et permet une transition échelonnée sur trois ans vers des sources plus performantes et économes en énergie. Plus de 20 Forte sont utilisés pour le spectacle, tous répartis sur deux axes principaux, en latéral haut et en douche, pour permettre de texturer le sol et le recouvrir d’effets damiers. La plage de réglage du zoom et la performance des couteaux a permis d’accroître la polyvalence de ces sources. ■