LE ROBE ProMotion DISPONIBLE

Projetez tous vos supports visuels dans des bars, clubs, magasins et toute autre configuration grâce à cette lyre vidéo asservie. Compact, élégant et rapide, ce projecteur à source LED longue durée dispose d’une roue de gobos virtuelle, d’un changement de couleurs en RVB ou CMJ, d’une roue d’effets graphiques avec diverses animations et kaléidoscopes… Il est également possible de projeter des images et sources vidéo personnalisées depuis la mémoire interne du projecteur ou depuis un port HDMI. L’iris et le focus sont motorisés, vous avez le contrôle total sur toutes vos projections. Retrouvez le banc d’essai complet de SONO Mag dans le n° 465 de décembre 2020 – janvier 2021. ■