LE ROBE ROBOSPOT SUR UN ONE-MAN-SHOW

Ahmed Sylla, originaire de Nantes et présélectionné par le Comité Révélations de l’Académie des Césars en tant que comédien faisant partie de la liste des Révélations 2019, est un jeune acteur et humoriste. La conception lumière de son spectacle, « Différent », a été réalisée par Samuel Bovet, régisseur général et régisseur lumière sur la tournée. Il comporte une quinzaine de tableaux lumière avec au total 60 asservis.

Pour les poursuites, le RoboSpot, utilisé avec trois BMFL Blade, a rempli le cahier des charges, qui réclamait « une poursuite tout terrain, de suivre l’artiste aussi en contre, de changer la couleur suivant les tableaux, d’avoir la main en régie, d’être sans dégagement de chaleur pour le poursuiteur et qu’elle ne soit ni encombrante ni lourde pour une installation rapide » ■