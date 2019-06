Le Robe T1 Profile et Dushow TV éclairent le petit écran

Le Robe T1 Profile, la lyre qui vise les applications les plus exigeantes du milieu de la télévision et du théâtre, ne cesse de faire ses preuves sur le terrain et de séduire bon nombre d’utilisateurs par son niveau d’innovation, certainement l’un des plus avancés sur ce marché.Robe Lighting a consulté les meilleurs éclairagistes et directeurs photo du monde entier, dont Frédéric Dorieux, qui a permis un impact fort dans le processus de développement de ce projecteur. Une collaboration qui permet au T1 de produire une qualité de lumière exceptionnelle et un faisceau étal parfaitement homogène.Une innovation en amenant une autre, il est important de souligner que le T1 Profile (avec l’option FollowSpot et sa caméra embarquée) est connectable au système automatisé du RoboSpot et peut donc être piloté à distance sans le moindre effort grâce à son format « mobylette » confortable et intuitif.Petit, léger, silencieux et lumineux, le T1 est déjà présent sur le cahier des charges d’utilisateurs et de shows TV à forte audience. Disponible chez Dushow TV, qui en possède déjà 104, on peut déjà citer quelques très belles opérations sur lesquelles le T1 a été utilisé :

> Destination Eurovision (ITV Studio France)

> Le grand Oral (Elephant TV)

> La cérémonie des Césars (KM prestation)

> Le 20h le Mag (TF1)

> Le Grand Échiquier (Troisième œil Productions)

> Spéciale V. Sanson (Carson Prod)

> Prime Music (Endemolshine France)

> Spéciale Notre Dame (Carson prod)

> Festival de Cannes (Flab prod)

Aujourd’hui, un an après son lancement, ce projecteur est en passe de devenir un produit incontournable sur les plateaux TV mais aussi pour des installations pérennes dans des théâtres qui nécessitent, là aussi, des produits de qualité pour un rendu très précis. ■