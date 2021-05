LE ROBOSPOT POUR LA FINALE DE LEAGUE OF LEGENDS

Les RoboSpot Robe faisaient partie du spectacle de la finale 2020 du Championnat du monde de League of Legends, qui s’est déroulée dans le Pudong Football Stadium de Shangai et auquel participait une équipe française. Les RoboSpot ont été choisis pour produire la source de lumière blanche. Au total, quelque 37 BMFL ont été positionnés un peu partout dans l’enceinte du stade, 16 en version FollowSpot et 21 en LT (long throw). Quatorze opérateurs passaient d’un système à l’autre en fonction des tableaux. Pour le contrôle, 17 switches Gigabit et 15 nodes Luminex DMX8 Mk2 étaient nécessaires pour servir de passerelle en RDM du contrôleur vers son projecteur. ■