Claypaky – Dimatec, un partenariat de longue date

En France, Claypaky est synonyme de Dimatec, une entreprise française qui distribue la marque italienne depuis plus de 20 ans et qui fête cette année ses 35 ans d’existence.

20 ans de distribution, 20 ans de support technique, de gestion des flux de pièces détachées et bien sûr, 20 ans de maintenance. Voyons ensemble ce que nous pouvons attendre de toutes ces années d’expérience.

Claypaky est créée en 1976, en Italie, par Pasquale Quadri et lorsque l’entreprise italienne s’implante en France en 2003, elle crée tout d’abord Claypaky France et est épaulée dans sa distribution par Dimatec, une entreprise française voisine. Ce partenariat s’accentue à tel point que, quelques années plus tard, toute la distribution et le service technique sont finalement confiés à Dimatec. Aujourd’hui, la société compte 13 personnes dont deux dédiées au service technique.

Le mot du responsable SAV : Anthony Chevallier

Le SAV des produits Claypaky s’est beaucoup modernisé ces dernières années avec l’arrivée de la plateforme e-Assist. Cela a grandement facilité la maintenance préventive et curative des projecteurs par notre service mais aussi lorsque cette maintenance est effectuée directement par nos clients.

Nous mettons un point d’honneur à fournir le meilleur service possible à tous les utilisateurs des produits Claypaky ainsi que sur l’ensemble des autres marques que l’on distribue.

Équipe technique

Anthony Chevallier – Responsable du SAV

Présent depuis près de cinq ans chez Dimatec, Anthony s’occupe des devis, des prises en charge sous et hors garantie, du suivi des dossiers, de la gestion des pièces détachées et bien sûr des réparations. Il assure en plus le support technique à distance et se déplace également si besoin. Une fonction très large et polyvalente qui demande des compétences tant techniques qu’administratives.

Nicolas Bazinet – Assistant SAV et stock

Nicolas est arrivé chez Dimatec en 2024 et prépare le matériel de prêt pour les commerciaux et démonstrateurs. Il s’oriente progressivement vers le soutien technico-commercial. En cas de forte demande, Il épaule Anthony dans la maintenance en effectuant des diagnostics, des réparations et également des devis.

Le binôme Nicolas Bazinet et Anthony Chevallier

SUPPORT TECHNIQUE

Après 20 ans d’expérience, on s’attend à une offre large et complète. Eh bien on ne se trompe pas, il y en a un paquet !

Commençons par une bonne nouvelle : sous garantie ou hors garantie, tout le monde peut contacter directement le SAV pour obtenir un renseignement technique, de l’aide sur une machine, sur une mise à jour, etc. Nul besoin de passer par un revendeur.

Un peu d’aide pour atteindre le module de LEDs sur une K10 ?

Une autre bonne nouvelle est que, selon notre degré de compétence, il nous sera possible d’être aidé et aiguillé pour diagnostiquer les pannes sur du matériel, même s’il est encore sous garantie, afin de gagner en réactivité. Certaines pannes ne nécessitent pas forcément de bloquer une machine et la renvoyer en réparation.

L’objectif est clair : gagner en efficacité afin d’immobiliser le moins longtemps possible un appareil.

Bien entendu, avant d’ouvrir une machine sous garantie, il faut avoir l’accord du SAV au préalable, mais rares sont les marques qui autorisent l’intervention dans une machine toujours sous garantie. Très beau service !

Pour tout échange de données, de supports visuels ou de documents, le SAV est joignable par mail à l’adresse : sav@dimatec.net

Vous pouvez obtenir de l’aide directement par téléphone au 01 69 02 10 21.