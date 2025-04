Entre performance et humilité

Société française présente dans près de 90 pays, Nexo se développe depuis près de 45 ans à travers une large de gamme de produits audio professionnels : des enceintes, des amplificateurs et des processeurs dont les performances attirent l’attention de Yamaha corp., qui en fait l’acquisition en 2008. Outre les machines et les hommes, c’est aussi le SAV bien rôdé de Nexo qui assoit sa réputation, un service dans lequel nous plongeons aujourd’hui pour en connaître le fonctionnement.

Créée en 1979 à Villepinte, Nexo décide de rassembler ses différentes structures en un même lieu, à Plailly, en 2007. Siège social, menuiserie, assemblage, R&D, SAV, ce ne sont pas moins de 116 employés qui s’y retrouvent hormis une division à Saint-Pierre-de-Côle, en Dordogne, qui crée depuis toujours les pavillons en fibre de verre sur les modèles Alpha et désormais s’occupe de la fabrication par injection des produits en composite, comme les séries ID, les systèmes STM, GEO M10 et GEO M12.

De la collaboration avec Yamaha corp. naît le fameux NXAMP, un amplificateur reconnu qui intègre le processing créé par la R&D Nexo. Les amplificateurs sont majoritairement fabriqués en Chine par Yamaha bien que le dernier modèle, le nanoNXAMP, soit développé par une entreprise partenaire française et lui aussi fabriqué en Chine.

Équipe technique

Le trio technique : Jean Philippe Martinez, Marine Jacob et Sébastien Lannes.

Nexo intègre le SAV depuis le début de sa création avec un technicien, puis un second pour finalement créer une équipe de quatre personnes. À eux quatre, ils gèrent le support SAV du monde entier ainsi que la gestion et la fourniture des pièces détachées.

Cyril Picard (directeur du SAV, directeur de la qualité et directeur des méthodes)

Sébastien Lannes (manager et responsable SAV, présent dans l’entreprise depuis près de 20 ans. Il répond aux questions techniques et s’occupe de la formation des techniciens à l’international.)

Jean Philippe Martinez (technicien depuis six ans chez Nexo, il gère les entrées et sorties de matériels, la réparation des enceintes, les réclamations et le dispatching chez les différents sous-traitants.)

Marine Jacob (présente depuis un an chez Nexo, elle s’occupe d’établir les devis ainsi que la préparation et l’expédition des commandes de pièces détachées.)

Support technique

Nous avons le choix selon nos besoins techniques, par mail comme sur site d’ailleurs.

Nexo nous permet d’accéder à une large base de données qui regroupe les manuels, les docs techniques et les éclatés. Tout est disponible en ligne sur un cloud à l’adresse suivante :

Par ailleurs, Nexo répond directement aux questions techniques en mettant en place deux adresses mails pour les joindre :

Pour tout ce qui concerne le SAV (casse, aide à la réparation, diagnostic, devis, suivi, prise en charge, fourniture de pièces détachées…) c’est l’adresse suivante qu’il faut utiliser : aftersales@nexo.fr

Pour un souci de configuration, mise en place, utilisation… L’équipe ES (Engineering Support) mise en place est joignable à l’adresse suivante. Selon la demande ou le besoin, ce sont près de dix personnes spécialisées qui vous recontacteront, et ce, dans tous les pays où Nexo est implantée : technical@nexo.fr

Bien entendu, le standard téléphonique reste accessible durant les horaires de bureau : 03 44 99 00 70.

Un réseau national de stations techniques ?

En France, Nexo passe par un réseau de sous-traitants qui s’occupe du remembranage des haut-parleurs et de la réparation électronique des amplificateurs et processeurs. Dans le reste du monde (près de 90 pays !) Nexo s’occupe de la formation technique des réseaux de distribution ou met en place des stations techniques nationales afin de réagir rapidement sans avoir à retourner chaque appareil au SAV français.