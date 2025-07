Dilatech, un artisan au service de RCF

Reconnu pour avoir équipé autrefois les enceintes de marques mondialement renommées telles que Nexo et L-Acoustics, RCF évolue désormais en toute autonomie avec une offre complète d’amplificateurs, d’enceintes, de processeurs, de microphones et même quelques consoles. Le SAV français est assuré par Dilatech, une entité entièrement consacrée à la marque. Voyons aujourd’hui le dispositif mis en place après tant d’années de services.

Équipe technique

Le duo père/fils, Didier et Thomas Landriot.

Didier Landriot – gérant et technicien SAV.

Le SAV RCF, aujourd’hui, c’est essentiellement Didier Landriot, LE spécialiste de la réparation des produits de la marque. Arrivé en 2000 chez Irelem, qui était alors un centre technique multimarque dont RCF, Didier y a acquis 10 années d’expérience en réparation électronique, pour finalement créer sa propre entreprise. Leo Di Nicola, alors à la tête de la filiale française RCF, s’accorde avec Didier pour regrouper toutes les informations techniques et n’avoir qu’un seul interlocuteur afin de répondre aux besoins de SAV.

En 2011 Didier crée Dilatech, qui devient LA station technique agréée RCF.

« Au début, je m’occupais d’autres marques pour finalement me recentrer uniquement sur RCF et conserver un service à taille humaine. Je préfère n’avoir qu’une seule marque et la maîtriser parfaitement plutôt que 10 ou 20 agréments et ne pas les gérer comme il se doit. »

Transmission, passage de relais ?

Thomas Landriot – SAV électronique et informatique audio, installations, paramétrages.

Depuis peu, Didier est épaulé par son fils qui « baigne dedans depuis qu’il est petit ». Entouré depuis toujours par les appareils audio, les pièces détachées et les composants électroniques, on imagine facilement Thomas se réorienter professionnellement pour rejoindre son père dans la gestion du SAV, notamment grâce à la RCF Audio Academy. Tandis que Didier connaît par cœur tous les appareils depuis plus de 20 ans jusqu’aux produits actuels, Thomas peut l’appuyer en se concentrant sur les appareils les plus récents et l’informatique qui en découle.

Une transmission d’un artisan passionné à son fils, une mise à jour des compétences et une complémentarité pour suivre une technologie en constante évolution. Voilà une très belle histoire de notre métier !

Didier et Thomas effectuent un pèlerinage annuel en Italie afin de découvrir les nouveaux produits, consolider leurs liens avec leurs confrères électroniciens et développeurs et se tenir informés des évolutions technologiques.

Dilatech concentre son activité sur la maintenance des produits. Aussi, pour toutes questions relatives à la configuration des appareils de la marque, c’est davantage Yannick Dahms qu’il faut contacter :

Tél. : +33 6 20 27 23 28

yannick.dahms@rcf.it

Didier et Thomas gèrent tous deux les diagnostics et les réparations et se partagent la partie administrative avec l’établissement des devis, les commandes de pièces détachées et la gestion des stocks.

Pour tout ce qui concerne les produits actuels, essentiellement numériques, il n’y a aucune mise à disposition des schémas électroniques. Les seuls schémas disponibles sont ceux des appareils analogiques et ceux-ci ne sont fournis qu’aux professionnels ayant un compte RCF ou aux SAV pro, sur demande.

Il n’y a pas non plus d’éclatés des appareils. Ce qui peut compliquer un peu les démarches en ce qui concerne certains accessoires, mais une bonne photo suffit habituellement à identifier les éléments nécessaires. Dans le doute ou pour des pièces particulières, Dilatech fait le lien avec l’usine et peut généralement tout obtenir, à la vis près.