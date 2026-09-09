Une machine de guerre pour nos machines en l’air

La République tchèque accueille l’usine de Robe Lighting et dispose d’une filiale en France. En un peu plus de dix années, Robe a pris une vraie place sur le territoire comme sur nos scènes, toujours en mouvement et toujours à la pointe, tant technique qu’écologique. Son SAV évolue au rythme de ses nouveautés, aussi bien au niveau de sa surface que de ses compétences.

En 2015, Robe décide de créer sa filiale française, Robe Lighting France, afin de gérer la vente de ses produits directement et sans intermédiaire. Durant les cinq premiers mois, le service après-vente est assuré par deux sous-traitants mais rapidement Robe met en place son propre SAV avec l’arrivée de Jérôme Lambeau. Tandis que celui-ci prend la main sur le matériel plus récent, les stations techniques agréées complètent le service en s’occupant du matériel plus ancien. Ce partenariat durera deux années après lesquelles Robe Lighting France prendra complètement la maîtrise du SAV et du support technique comme il fera avec les ventes et la distribution.

Elie Battah – directeur administratif et financier, Vincent Bouquet – directeur technique, Jérôme Lambeau – responsable SAV, et l’équipe technique de Robe : Anthony Chatelain, Nassim Azzouz, Raphaël Dumenil Léo Alves.

Équipe technique

L’équipe s’étoffe dès 2016 avec l’arrivée de Vincent Bouquet comme technicien SAV tandis que Jérôme devient responsable SAV. La structuration du service se poursuit, notamment à l’initiative d’Élie Battah, directeur administratif et financier, qui contribue à la création d’un service SAV à part entière chez ROBE France. Avec le temps, Robe évolue, son service technique également. Aujourd’hui, Jérôme est toujours responsable SAV, Vincent est devenu directeur technique et trois autres techniciens sont venus compléter l’équipe. Deux d’entre eux, Anthony Chatelain et Raphaël Dumenil, sont à 100 % sur la maintenance du matériel Robe alors que Léo Alves s’occupe quasiment à plein temps de la marque Anolis, une gamme architecturale distribuée par Robe.

Parallèlement, Nassim Azzouz a la charge de l’entrepôt avec la gestion des stocks et du matériel de démo. Il les bichonne car ils sont les premiers représentants de la marque. Réparations, nettoyage et tests réguliers pour partir en première ligne lors des démonstrations, des prêts temporaires et des présentations commerciales.

C’est Vincent qui répond aux questions techniques sur les appareils. Fonctionnement, utilisation, configuration… hormis les pannes et les diagnostics, il est l’interlocuteur à privilégier pour trouver une solution technique.

Jérôme gère le flux des machines entrantes et la répartition des appareils aux techniciens en fonction de leur disponibilité, de leur charge de travail et de leurs compétences. Il fait également le lien entre les clients et les commerciaux lorsqu’un problème technique nécessite une offre commerciale. Il met toujours les « mains dedans » en effectuant des diagnostics et des réparations, notamment sur les consoles Avolite distribuées également par Robe. Pour finir, il assure également des formations ponctuelles en maintenance de premier niveau sur certaines ventes ainsi que quelques déplacements lorsque la situation demande une intervention sur site.

Outre les diagnostics et les réparations, ce sont eux qui effectuent les devis et le suivi des machines. Robe souhaite créer un lien direct entre le client et le technicien afin de gagner en clarté et en transparence. Cela permet aux techniciens d’obtenir les informations complémentaires dont ils ont besoin pour leurs diagnostics et aux clients d’avoir tous les éclaircissements techniques sur leurs machines. La recherche de pannes, de pièces, et le devis de réparation sont donc gérés par les techniciens.