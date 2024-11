Plus de 100 ans de technique !

Monument de l’éclairage, Robert Juliat est une entreprise française, familiale et indépendante, présente sur notre territoire depuis plus de 100 ans. Quel éclairagiste n’a jamais tenu l’un de leurs projecteurs ? Quel technicien n’a jamais ouvert une découpe ou un PC Juliat ? Voyons ensemble le support technique mis en place par cette entreprise centenaire et mettons en lumière son SAV qui évolue au même rythme que sa technologie.

Implantée depuis 1986 dans L’Oise, à environ 40 km de Paris, l’entreprise compte une soixantaine de salariés sur un unique site qui regroupe la conception (R&D), la fabrication de A à Z, la logistique, le service achats, le service commercial, et bien entendu, le service technique. Elle distribue ses produits en France bien sûr, mais aussi partout dans le monde.

L’une des forces de Robert Juliat est que l’entreprise n’est rattachée à aucun groupe et demeure totalement libre des stratégies, innovations et développements qu’elle entreprend. Le SAV a toujours fait partie de l’ADN de la société, ce qui accentue davantage son autonomie par une gestion en interne de la maintenance et du support technique, depuis sa création.

Par ailleurs, Robert Juliat a fait un bond en avant prodigieux pour s’adapter au marché, étant passé de fabriquant de projecteurs traditionnels à celui de projecteurs actuels. Cartes électroniques avec CPU pour le contrôle de LEDs et des fonctions diverses, alimentation à découpage, gestion de la température et du bruit, interface via un réseau, etc. Cela rejoint la technologie des projecteurs asservis mais sans les commandes moteurs. Terminé, l’ensemble prise + fil + douille + lampe. Désormais, il va falloir de solides connaissances techniques pour entretenir et réparer nos projecteurs.

Équipe technique

Le Trio technique : Thierry Dupont, Ludovic Machin et Nicolas Leon

L’équipe est composée de trois personnes qui travaillent main dans la main pour répondre aux besoins, tant sur le territoire qu’à l’export :

Thierry Dupont gère le support technique pour toute la partie export et assure la formation des agents à l’international. Il est leur soutien sur les questions techniques et sur le SAV, et ce afin d’éviter le retour des machines à l’usine. L’idée est de faire gagner du temps à chacun, de réagir rapidement en cas de besoin et de mettre la marque en lumière.

Ludovic Machin et Nicolas Leon s’occupent du SAV en France et à l’export. Ils sont à la fois les responsables du service client et les techniciens qui « mettent les mains dedans ». Ils réparent les appareils et apportent le support technique.

Bon ça, c’est sur le papier, car en réalité les trois sont tellement impliqués que lorsque l’on appelle pour avoir de l’aide sur un problème technique, on a bien souvent les trois en même temps au téléphone. Une belle équipe de passionnés, bravo messieurs !