Évolution, expérience et compétences

Fabricant français de projecteurs d’éclairage professionnel depuis 1995, Starway fait partie intégrante du paysage audiovisuel français et nous propose régulièrement de nouveaux produits en adaptant sans cesse ses différents services. L’un d’eux, le SAV, nous intéresse bien sûr particulièrement. Voyons ensemble comment un fabricant français reste dans la course parmi les plus grands.

Starway fête ses 30 ans cette année ! D’abord active sous le nom de J.Collins, la société est rebaptisée Starway en 1995 par Yvan Péard et Thierry Rieux. Rapidement connue grâce à ses produits phares de l’époque comme les Minimoon ou les Starflash, Starway évolue pour être finalement rachetée en 2003 par Arnaud Leschemelle et Bernard Cheramy, rejoignant ainsi le groupe CSI Creative Show Industry.

Le trio Kévin Laval, Oualid Ferdaoussi, et Adrien Lenie.

Cumulant près de 40 ans d’expérience à eux trois, Oualid Ferdaoussi, Kévin Laval et Adrien Lenie forment le pilier du service technique Starway.

Oualid Ferdaoussi – Responsable SAV

Oualid rejoint l’équipe en 2003 comme technicien de maintenance. Il ouvre des machines tous les jours et découvre leur évolution technique au fur et à mesure des innovations de la marque. En 2012, c’est à son tour d’évoluer en devenant responsable SAV. Il assure désormais le support technique, la vente de pièces détachées ainsi que leur approvisionnement chez les différents fournisseurs. Il s’occupe également de tout le volet administratif comme l’établissement des devis par exemple. Oualid met un point d’honneur à ouvrir des machines régulièrement afin de connaître au mieux leur conception et ainsi de répondre plus efficacement aux demandes techniques.

Kévin Laval – Technicien lumière et vidéo

Kévin rejoint l’équipe en 2008 en alternance. Il est embauché à l’issue de sa formation et s’occupe désormais de la réparation de tous les projecteurs de la marque. Kévin se spécialise de plus en plus dans la réparation des produits vidéo Starway, notamment les dalles Starwall et StarMedia, en changeant avec dextérité les LEDs en pitch de 2,6 sur les différents modules.

Adrien Lenie – Technicien de maintenance

Adrien vient de rejoindre l’équipe technique en mars 2025. Issu d’une formation en électronique, il fait d’abord ses armes dans l’intermittence mais décide finalement d’intégrer une équipe fixe afin d’approfondir ses connaissances et d’acquérir la méthodologie des diagnostics sur l’éclairage Starway.