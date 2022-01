Le sénat retoque l’indemnité inflation

L’aide exceptionnelle d’un montant de 100€, annoncée par le Premier ministre le 21 octobre 2021, afin de faire face à la hausse des prix de l’énergie et des carburants et qui devait être versée à près de 38 millions de français a été supprimée par le Sénat. Cette mesure phare du projet de budget rectifié pour 2021, serait remplacée par une majoration exceptionnelle de la prime d’activité à hauteur de 150€, d’une allocation exceptionnelle d’un même montant pour les bénéficiaires de minimas sociaux (RSA,…) et d’une dotation supplémentaire sur les aides à la mobilité qui serait versée aux chômeurs et au jeunes en parcours d’insertion. La facture initiale est divisée par plus de deux, puisqu’elle passe de 3,8 milliards d’euros à 1, 5 milliards d’euros. ■