LE SENTIER DES LUMIÈRES

Ce spectacle itinérant prend vie le long d’une allée de plus d’un kilomètre dans le parc Bol d’Air, à La Bresse, dans les Vosges. Sonlight Evénements a sonorisé et installé le parcours avec plus de 400 projecteurs, dont une partie a été fournie par le prestataire local Dmentiel. Parmi ceux-ci on comptait des projecteurs Starway, dont des FullKolor, BoxKolor, WindKolor, ToneKolor et Servo BWS20R, qui ont mis en lumière le sentier et les différentes scènes du spectacle. ■