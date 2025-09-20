sonomag
Le Sharpy de Claypaky est de retour

20 Sep 2025 | News Lumière & Vidéo

403 sonomag news Claypaky UltimoSharpy

Ultimo Sharpy est l’évolution d’une icône : une lyre compacte à faisceau mobile certifiée IP66, spécialement conçue pour les environnements, les productions et les attentes les plus exigeants. Elle perpétue l’héritage du Sharpy originel dans une nouvelle ère, plus rapide, plus lumineuse et plus résistante. Sa lampe à arc court ultra performante de 250 W produit 100 000 lux à 20 m et offre jusqu’à 6 000 h de durée de vie en mode Pro intelligent. Si vous voulez l’associer au Sharpy original, Ultimo Sharpy est équipé d’un mode d’émulation Sharpy dédié. Il suffit de le sélectionner dans le canal de fonction et d’ajuster la vitesse et le comportement de l’original.

