Le site IMES à Pantin

IMES ouvre un nouvel espace de conservation. Le site de préservation est situé au 110 bis, avenue du Général-Leclerc – 93500 Pantin. La mission première d’IMES est de pérenniser et valoriser les contenus de ses clients et de contribuer à la préservation de leur patrimoine. Une solution complète de conservation dès la collecte initiale :

les supports et contenus sont transportés, manipulés, stockés, gérés, numérisés et distribués par des professionnels de l’industrie des médias. Associé à ces services de conservation, IMES propose aussi des solutions et services de gestion afin d’assurer les étapes du cycle de vie d’un contenu média, via leur plateforme de gestion de médias Smart Vault.