Le SMA interpelle les autorités

Le SMA (Syndicat des musiques actuelles) propose un certain nombre de réflexions, de lettres ouvertes et de communiqués pour interpeller les autorités sur la situation actuelle. Le SMA est destiné à toutes les structures à but lucratif limité, de petite (de 10 à 50 salariés) et de très petite taille (moins de 10 salariés) qui se reconnaissent dans ce champ intermédiaire et alternatif et dont la ou les activités consistent à diffuser des œuvres, et/ou à accompagner les pratiques, et/ou à soutenir la création, et/ou à former les praticiens dans le secteur des musiques actuelles. Le SMA compte à ce jour plus de 400 adhérents.

