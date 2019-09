Beam, spot et wash, ce luminaire ne craint désormais plus les caprices de la météo ou de la poussière. Il est équipé d’une lampe Platinium Flex 200 destinée à fonctionner 6 000 heures. Rappelons que son zoom s’étend de 1 à 18° en beam et de 3 à 27° en spot. Il inclut également un filtre frost pour obtenir un angle wash de 5 à 33°. ■