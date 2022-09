Le son de Chambord Live

Franck travaille depuis plusieurs années avec Multi Sceni et AZ Production. Précisément depuis leur investissement en systèmes Adamson. Franck réalise un peu de tournée, mais le cœur de son activité se focalise sur le design de systèmes et l’accueil son sur les prestations, majoritairement en région Centre. Ses deux principaux employeurs sont Multi Sceni à Tours et JBL Sonorisation à Orléans, un autre prestataire équipé en Adamson.

Curieux de tout, si son cœur de compétence reste le son, il s’intéresse aussi bien à la lumière qu’au rigg et à tout ce qui touche au spectacle. Il aime échanger avec tous ses collègues techniciens, et comprendre le rôle de chacun au fil des prestations. Identifier les problématiques de chacun permet assurément à toute l’équipe de mieux vivre.

SONO Mag : Comment s’est matérialisée la demande concernant le système sonore du festival ?

F. N. : Elle provient du prestataire, qui me fournit un plan de jauge et qui me demande de dimensionner la solution pour produire une bonne qualité sonore à une pression acoustique suffisante. Je n’ai en revanche aucun contact en amont avec l’équipe des artistes accueillis. Les seules informations que je peux trouver sont dans leur fiche technique, qui stipule à titre indicatif un certain nombre de configurations types, notamment en termes de ratio têtes/subs. En l’espèce, la demande est vraiment très raisonnable. Il est en revanche fait mention d’informations sur les dimensions de haut-parleurs, qu’ils souhaitent en 12 ou 15’’.

Un autre aspect spécifique à Chambord Live est lié à l’utilisation du château comme fond de scène lointain. L’éclairage de ses façades fait partie du design lumière de l’ensemble, scène et château ne font qu’un tout esthétique, et il m’a été demandé de préserver au maximum la transparence de la scène. J’ai donc placé tout ce que j’ai pu sous le plan de la scène, l’électronique d’une part, et même les stacks de Lip-fill.

SONO Mag : À quoi est lié le choix de la marque Adamson ?

F. N. : Il s’agit ici de l’équipement dont le prestataire dispose dans son parc. Mais quoi qu’il en soit, Adamson est aujourd’hui une marque totalement acceptée par les équipes et les artistes. Même chez certains ingés-son qui arborent l’étendard d’autres marques, la gamme est totalement respectée. Je n’ai jamais eu de refus de quiconque, français ou étranger.