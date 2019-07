LE SON DU JBL VTX

A Biarritz (64), EventLive Group a renouvelé la diffusion de la scène principale de l’Atabal avec un système construit autour du line array VTX-A de JBL, composé de deux fois six VTX-A8 en face et deux VTX-A8 en front fill, accompagnés de huit subwoofers VTX-B18 amplifiés par cinq amplificateurs Crown I-Tech 4x3500HD. Les retours de scène sont assurés par douze VTX-M22 amplifiés par trois Crown I-Tech 4x3500HD, une enceinte amplifiée SRX818SP en retour drumfill, ainsi que deux SRX835P et deux SRX818SP en side fill. Les systèmes des autres salles ont été aussi remplacés en JBL avec deux SRX835P, un SRX818SP pour le bar et trois kits composés chacun de trois enceintes amplifiées PRX812W accompagnées d’une console Soundcraft Signature 12MTK pour les studios. ■