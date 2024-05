Le mixage en comédie musicale

Le Lido2Paris a été remis entièrement à neuf. Nos colonnes se sont déjà faites l’écho des démarches des équipes de Global Technique Concept et Unisson design, respectivement en charge de la lumière et du son du projet. Intéressons-nous ici à l’exploitation, et en particulier au travail de l’opérateur de mixage son. Nous avons rencontré Pierre Bodeux durant une représentation du spectacle Forum.

Issu d’études d’art, Pierre Bodeux a accompli une forme de rêve de gosse en intégrant l’univers du spectacle en tant qu’assistant son. Il travaille au Trianon, où il expérimente le monde du concert. Il ne s’y retrouve pas tout à fait, particulièrement en ce qui concerne les niveaux de pression acoustique. Il rejoint alors le théâtre du Châtelet, et remercie encore aujourd’hui celles et ceux qui ont eu la générosité de lui transmettre les compétences sur lesquelles il s’appuie en tant qu’opérateur son.

Le rôle de l’opérateur son est spécifique à l’univers du spectacle musical. Son objectif consiste, en se référant scrupuleusement aux choix artistiques et techniques des designers du show, à restituer l’univers sonore du spectacle tel qu’il a été voulu par l’équipe de création. C’est un peu l’équivalent pour le son du pupitreur lumière, qui traduit via la console la conduite établie par le designer lumière.

En alternance avec Vincent Portier, Pierre Bodeux est donc l’opérateur qui a réalisé le mixage du spectacle Forum, joué près de 70 fois au Lido2Paris.

SONO Mag : Peux-tu nous décrire ta régie ?

Pierre Bodeux : Tout est articulé autour de ma console, une DiGiCo SD7 Quantum, avec un double moteur. Dans sa version de logiciel T, pour théâtre, c’est vraiment une console taillée pour la comédie musicale. Elle permet un aménagement des bacs idéal. La gestion des rappels de paramètres est très adaptée, et l’interfaçage de la console avec le système Soundscape d&b installé ici est vraiment pratique. Parallèlement à la console, nous avons quatre ordinateurs qui tournent.

Ils hébergent les deux lecteurs QLab en miroir main et spare, qui alimentent la console avec les médias via des connexions MADI. Si nous comptons la redondance et les miroirs, les liaisons MADI sont quadruplées.

Outre la console DiGiCo SD7, la régie de Pierre compte nombre d’ordinateurs et d’écrans. De son poste de travail, il contrôle et agit sur le son, l’intercom et la vidéo de communication. On peut d’ailleurs remarquer un retour noir et blanc de l’image du chef d’orchestre au centre du bandeau de la console.

J’ai aussi la main sur le logiciel d&b R1 pour gérer l’architecture des amplificateurs, ainsi que sur le Dante Manager.

J’utilise aussi le logiciel WaveTool, qui permet les échanges avec les équipes du plateau. Étant seul opérateur à la régie, il est fondamental que je dispose d’un système simple, rapide et efficace pour communiquer avec le plateau, pour signaler un problème de micro par exemple. L’application WaveTool permet ces échanges directement via des raccourcis, sans avoir à utiliser l’intercom.

L’application Wavetool, désormais propriété de Shure, associe contrôle de sources et outil d’échange. Elle permet de communiquer à volonté et de façon personnalisée avec chacun. Des icones assurent des raccourcis visuels. À l’écran : à 18 h 47, le son du micro de Marcus Lycus sonne bouché donc Pierre demande au plateau de vérifier la position du micro. Après vérification, l’équipe plateau pourra rendre compte à Pierre, le tout sans utiliser l’intercom.

J’ai par ailleurs un multipiste Reaper qui tourne. J’enregistre chaque spectacle. C’est très pratique quand par exemple un nouvel opérateur doit intervenir. Il peut passer du temps à faire des tests de mixage sans mobiliser les équipes artistiques. Cela peut être aussi utile lorsque l’on a perçu un problème durant le show, sans l’avoir localisé. Le multipiste va permettre d’identifier la source en cause après le spectacle.

Les ordinateurs gèrent aussi la partie intercom Artist Riedel, ainsi que les flux vidéo via les MicroN Riedel. Je peux fabriquer quasiment autant d’images personnalisées que je le veux, en intégrant différentes sources vidéo, et pourquoi pas une horloge, un vumètre ou d’autres informations, suivant les besoins de retour de chacun. Il y a par exemple de multiples caméras installées au niveau de la machinerie, très importante et étendue au Lido, qui donnent aux opérateurs installés au plateau des informations clés pour l’avancée du spectacle via des écrans multivues.

En fait, de ma régie, j’ai accès à peu près toutes les sources et tous les brassages d’informations audiovisuelles de la salle.

SONO Mag : Comment une console de comédie musicale est-elle architecturée ?

P. B. : La mienne est directement inspirée des pratiques qui ont été développées dans les hauts lieux de la comédie musicale que sont le West End londonien et Broadway, à New York.

Dans mon bac central, je retrouve sous mes doigts les personnages principaux de chaque scène, car je réalise un mixage à la réplique. J’ouvre complètement les tranches des micros des comédiens aux seuls moments où ils s’expriment. Le reste du temps, je les atténue significativement, voire les coupe. C’est la seule façon d’éviter toute forme de phasing.