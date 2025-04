Cassius Rayner, spécialiste du cinéma mobile, utilise le microphone MKE 400 de Sennheiser pour ses projets. Ce microphone directionnel compact garantit une captation sonore précise et claire, essentielle pour ses réalisations. Dans The Missing, un court-métrage primé sur les enfants enrôlés dans des gangs, Rayner associe le MKE 400 à un smartphone Sony Xperia Pro-I, montrant qu’un équipement léger peut produire des résultats professionnels. Avec sa directivité et son contrôle audio intégré, le MKE 400 permet à Rayner de maintenir un son de qualité dans des contextes de tournage exigeants, affirmant son rôle clé dans son approche créative.