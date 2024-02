Le son du vin

Après avoir collaboré avec de grands noms de la parfumerie et du chocolat, Ircam Amplify étend aujourd’hui son expérience au domaine des vins et spiritueux, avec un objectif inchangé : faire « écouter » les émotions générées par la dégustation du produit. La démarche a été déployée lors de l’événement Ring my Wine, conçu en coordination avec le sommelier Thomas Hilbert, fondateur de la société Gravity Wines. Les participants ont été conviés à déguster quatre vins et à nommer les émotions que chacun faisait naître en eux. Les équipes Ircam Amplify ont ensuite traduit ces émotions en sons pour constituer une sorte de carte postale sonore de la soirée.