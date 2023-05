Le Bistrot Bourguignon, situé à Beaune, vient de subir une rénovation complète et a choisi la marque Alcons Audio sur les conseils de Gérald Mastromattéo, de NG Pro Audio, pour la sonorisation de l’établissement. Ce restaurant emblématique de Beaune est historiquement connu pour ses concerts jazz. Deux enceintes colonne QRP20-120 associées à un subwoofer QB242 sonorisent la scène, tandis que huit VR5 sonorisent le reste de l’établissement pour une diffusion homogène et sans zone d’ombre. L’amplification est assurée par deux contrôleurs amplifier Alcons Sentinel 3, et un traitement acoustique a été réalisé pour obtenir une acoustique chaleureuse en préservant le charme de l’architecture historique.