LE SON INTERNATIONAL DU STADE DE METZ

Le stade Saint-Symphorien de Metz (Moselle) poursuit son développement pour devenir le plus grand stade de la région Grand Est. L’installation d’un système de sonorisation par Produc’Son a largement fait appel à JBL, Crown et ASL. « Nous avons réalisé l’installation, de la prescription au calage final, et je salue le travail indéfectible réalisé par les équipes de Produc’Son. L’appui de l’expertise de Laurent Delenclos, directeur technique de Freevox, a permis de tenir nos engagements et de fournir une qualité sonore très rare dans ce domaine, digne d’une excellente salle de concert. Une sensation partagée par nos clients, qui voient l’avenir du stade radieux », indique Pascal Riehl, directeur de Produc’Son. ■