LE SOUTIEN PAR LE SON

La pandémie de la Covid-19 a affecté la communauté musicale dans le monde entier. Afin d’aider ceux qui sont tou-chés, Native Instruments s’est associé avec des artistes pour créer un pack de sons proposé en donationware (rétribution libre). Toutes les recettes seront reversées à des œuvres caritatives qui contribuent à soutenir le secteur. Native lance l’opération en donnant 100 000 € mais, avec votre aide et pour aller encore plus loin, vous pouvez faire un don et profiter de kits, de sons, de samples et de presets avant-gardistes. ■

Pour faire un don https://www.native-instruments.com/fr/specials/2020/community-drive/