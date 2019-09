Le Studio S Group, soirée d’inauguration

Le 18 septembre, La société S Group inaugurait ses nouveaux locaux dans le 12ème arrondissement de la capitale. Situé dans une cour au calme, Le Studio s’étend sur une surface de 160m2.

L’occasion pour S Group de réunir un grand nombre de sociétés, telles que Algam Entreprise, Audiopole, Ayrton, Axente, Chauvet Professional, DV2, ETC, Freevox, ou encore Robe Lighting France, et de partenaires comme ALV, pour une pendaison de crémaillère qui fera le plus grand bonheur des clients parisiens qui trouveront en ce lieu la possibilité de se rapprocher des équipes S Group.

Une soirée particulièrement réussie, comme en témoigne cette photo… A grand événement, grand moment !