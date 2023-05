Le système Q-SYS s’élargit avec Audio-Technica

Le partenariat d’Audio-Technica et de Q-SYS unifie et simplifie le contrôle et la configuration de réseaux, offrant des processus d’installation, de réglages et de mise en route simplifiés pour les installateurs et les utilisateurs finaux, aussi bien que la gestion et le monitoring à distance.

Avec cette offre certifiée, les utilisateurs pourront tirer avantage de la plateforme Q-SYS, système flexible et évolutif audio, vidéo et de contrôle, ainsi que d’une qualité audio précise, de la réjection des bruits indésirables et de l’option permettant de déclencher des préréglages d’orientation de caméra à partir des informations en temps réel de position transmises par le microphone Audio-Technica.