Récemment rouvert après des années de travaux, le Théâtre du Châtelet a remplacé son réseau électrique et scénographique ainsi qu’une partie de ses équipements sons et lumières (fourni par Dushow). Trente-six T1 Profile de Robe Lighting remplacent d’anciens projecteurs non asservis, palliant un besoin d’amélioration du confort du public, des pupitreurs et des éclairagistes. ■