LE THÉÂTRE CRAVEY REVISITÉ PAR CONCEPT GROUP

Concept Group vient de transformer l’ancienne salle des fêtes de La Teste-de-Buch (Gironde) en véritable salle de spectacle. Le Théâtre Cravey propose désormais un équipement de pointe. Le son est signé Coda Audio avec un système ViRay. Selon Baptiste Hazera, directeur technique de Concept Group, « Pression, définition et couleur sont les principales qualités de ce line array ». Régisseur général du lieu, Frédéric Nadeau confie, lui, avoir fait « le choix de l’avenir avec une solution résolument moderne et un son impeccable, notamment dans le bas ». La lumière n’est pas en reste avec des PAR Colorado et découpes Ovation E-930VW de Chauvet, ainsi que des MegaPointe et LedBeam 150 de Robe. ■