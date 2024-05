Les Halcyon d’ETC délivrent un flux allant de 19 000 à 54 000 lm (70 000 lm en mode boost), en fonction des six options de tailles du projecteur et de types de dalle LED. Elles sont puissantes mais plus compactes que la génération précédente et silencieuses grâce aux trois modes de ventilation et au canal DMX dédié.