LE THÉÂTRE DES CHAMPS- ÉLYSÉES S’ALIMENTE EN ETC

Six armoires Sensor3 équipées de modules 3 kW fournissent aujourd’hui au Théâtre des Champs-Elysées un total de 466 lignes de gradation. Près de 500 projecteurs équipent ce lieu atypique, parmi lesquels on retrouve quelques Source Four d’ETC et des asservis. Mais les plans de feux peuvent fortement varier, et ce sont parfois des centaines de lignes qui sont à mettre à disposition. Si, auparavant, le théâtre devait faire appel à des groupes électrogènes pour les productions les plus énergivores, ce n’est plus le cas grâce aux 1 600 ampères par phase du système Sensor3 mis en place. On retrouvera également dans l’armoire de secours des blocs de 5 kW disponibles pour les projecteurs plus gourmands. ■