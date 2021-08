LE THÉÂTRE LUX EN NEXO

Situé au centre du Grand-Duché de Luxembourg, le Mierscher Kulturhaus est un théâtre de 380 à 500 places. Il dispose désormais du premier système line array Nexo au Luxembourg. L’établissement recherchait un système qui lui permettrait d’accueillir de plus grands concerts et de mieux servir son vaste programme culturel de théâtre, de danse, d’expositions, d’ateliers et d’événements. L’installation comprend un système L/R de cinq modules de GEO M10, plus deux subs MSUB18 par côté. Les enceintes compactes point source P12 sont utilisées en front fill. Des contrôleurs amplificateurs Nexo NXAMP4x4Mk2 assurent l’alignement et délivrent la puissance. ■