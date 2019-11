Dévoilé cette année au Prolight + Sound, ce luminaire combine les performances du VL6000 Beam et les effets du VL5, un mixage de modernité technologique et de style vintage. Systèmes CTO et CMJ complets, roues de couleurs totalement raccords avec celles du VL6000 Beam, zoom de 6 à 16°, mais aussi diffusion radiale Dichro*fusion font la signature du VL6500. ■