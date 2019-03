LE WELL FIT DE CHAUVET PROFESSIONAL CHOISI PAR MSL AU LOUVRE

Avec le grand nombre de visiteurs que le Louvre attire, l’organisation d’un événement privé dans ses murs impose un temps de montage extrêmement court. C’est l’une des raisons pour lesquelles Martin Symul et son équipe de MSL (Sprimont, Belgique) ont choisi d’éclairer une soirée organisée au milieu des œuvres d’art du musée avec des Well Fit de Chauvet Professional. Les Well Fit ont créé une ambiance idéale avec leurs couleurs vives. Ils se sont également bien fondus dans l’architecture grâce à leur boîtier chromé. Avec leur autonomie de huit heures, ils n’ont également eu aucune difficulté à passer la soirée, ce qui a rendu l’événement encore plus mémorable pour tous les participants. ■