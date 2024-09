Du 12 au 16 juin se déroulait la 13e édition du Wheels and Waves, un événement pour tous les amateurs de sports de glisse, de musique et d’art. Face à l’environnement en bord de mer du festival, Eventlive Group a choisi du matériel JBL Professional. La scène principale a été équipée d’un système VTX A8 composé de quatre enceintes de chaque côté et de trois subwoofers VTX B28, complété par deux enceintes VTX A8 en front-fill et deux amplificateurs Vrack4.

Pour le salon musical, quatre enceintes VTX F12 et quatre subwoofers VTX B18 ont été déployés, accompagnés d’un amplificateur Vrack4. Enfin, six enceintes SRX 812P et deux subwoofers SRX 818sp ont assuré la sonorisation des annexes et de la sono mobile.