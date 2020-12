LE YETI EN ÉDITION WORLD OF WARCRAFT

Au départ, c’est un micro Blue destiné au podcast. Mais cette version VO!CE, conçue en collaboration avec Blizzard Entertainment, peut modifier le son de votre voix pour vous donner celle des héros du jeu. Invoquez la voix de vos personnages Warcraft préférés en utilisant l’effet de modulation vocale et les préréglages des différentes voix. Grâce aux 15 types d’effets avancés, 40 algorithmes et plus de 60 paramètres, le logiciel Blue VO!CE est votre « marteau-du-des–tin », pour impressionner et divertir les membres de votre guilde et le public de votre stream. Il est également possible de divertir vos auditeurs en utilisant les centaines d’échantillons audio HD Shadowlands et Warcraft. ■