Le Blue Yeti X est un micro USB à condensateur destiné au streaming pour gamers, au podcasting et aux YouTubeurs. Avec quatre capsules et un bouton rotatif à 11 segments de LED pour ajuster le niveau de voix en temps réel, il offre un contrôle précis du flux audio. Une suite logicielle propose différents presets de sons vintage, et la possibilité de créer sa propre identité sonore. ■