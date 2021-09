L’analyseur LVB4040 de Leader est un outil destiné au contrôle de la trame IP en SMPTE 2110 vidéo ou audio. Monitoring des paquets, affichage des erreurs, contrôle du jitter sur les réseaux principal et secondaire, contrôle du PTP, informations sur la GMC et d’autres paramètres sont visualisables grâce au serveur HTML intégré. Huit utilisateurs différents peuvent avoir accès à huit mesures simultanées différentes et à distance. Il est ainsi facile de visualiser le signal vidéo et de contrôler une production à distance sur différents lieux, avec un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. Le leader LVB4040 est compatible ST 2110-20/21/30/40, ST 2022-6, ST 2022-7 et NMOS IS-04/05/07. ■